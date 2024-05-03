الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: ترامب يستفيد من المحاكمات والاتهامات الموجهة له

ترامب
ترامب

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الأمريكية مليئة بالمفاجآت، وبالتالي فمن الممكن أن تحدث مفاجئة هذه المرة أيضًا.

وأضاف إدموند غريب، خلال لقاءه ببرنامج "عين على أمريكا" التي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه حتى الآن، يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد يستفيد من هذه المحاكمات والاتهامات التي توجه له، حيث أنه يستطيع تعبئة أنصاره الذين يعتقدون بأنه ضحية لإجراءات تقوم بها الإدارة الحالية وهي إدارة الرئيس بايدن، وأن هذه الإدارة تستغل هذه الأمور لإضعافه وإبعاده عن القيام بمهماته وتحركاته الانتخابية في الولايات المختلفة.

وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة نتائج الانتخابات حتى الآن، لافتا ًإلى أنه إذا كانت هناك إدانات للرئيس ترامب في إحدى الاتهامات التي توجه له، فإن هذا قد يؤثر عليه وعلى فرصه في الانتخابات.

وبين أن أحداث غزة بدأت تؤثر، لافتًا إلى أنه بعد أحداث 7 أكتوبر، كان هناك تعاطفًا كبيرًا من قبل غالبية الأمريكيين مع إسرائيل ومواقفها، حيث كان هناك اعتقاد بأن اسرائيل هي الضحية ولكن مع مرور الأحداث والتطورات الأخيرة وزيادة عمليات القتل في غزة، وصل عدد الشهداء إلى حوالي 35 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، وهذا ما تأثر به المواطنون الأمريكيون العاديون، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة كان هناك تعاطف أكبر مع الفلسطينيين مما هو عليه من الإسرائيليين. 

القضية الفلسطينية الانتخابات الامريكية دونالد ترامب الرئيس بايدن

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