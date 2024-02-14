مناقشة الأساسيات العلمية في أمراض القلب بـ"أطباء سوهاج"

عقدت رابطة أطباء القلب واللجنة العلمية بنقابة أطباء سوهاج، جلسة لمناقشة الأساسيات العلمية في أمراض القلب، وذلك بتدريب ٥٠ خريجا من الأطباء في بداية التخصص، والتي تستمر لمدة يومين على التوالي، وذلك بحضور كلا من الدكتور علاء غالب أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية ورئيس الجلسة، والدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم الباطنة والقلب بالمستشفى الجامعي، والدكتور محمد عثمان رئيس قسم القلب بمعهد القلب بسوهاج، والدكتور محمد أنور مغيزل رئيس قسم القلب بمستشفى الهلال، وذلك بمقر فندق كورال العائم بالمحافظة.

وقال الدكتور علاء غالب رئيس الجلسة، إن اليوم يهدف إلى تقديم المعلومات الأساسية في أمراض القلب، وتشخيص العيوب الخلقية من خلال أشعة الإيكو وكيفية استخدام تلك الأشعة، وكيفية قراءة رسم القلب، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الأطباء المبتدئين في مجال القلب على العديد من التشخيصات المختلفة، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية والعملية بين نخبه من المتخصصين في هذا المجال.

وأضاف غالب، أن أساتذة القلب تنظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الطبية، والتي يشارك بها أساتذة القلب والأوعية الدموية بمختلف كليات الطب بالجامعات الدولية والإقليمية والمصرية، وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي، والعمل على تبادل المعارف بين شباب الأطباء وأصحاب الخبرات، وتدريب جيل جديد من شباب الأطباء.