وكيل تعليم سوهاج يتابع انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 وذلك من أجل الاطمئنان على انتظام سير العملية التعلمية وفقًا لخطة المديرية مع التأكيد على تسليم الكتاب المدرسي للطلاب والالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية التعليمة داخل الفصول.

وشملت جولة وكيل الوزارة لمتابعة سير العملية التعليمية مدارس: ملحقات المعلمات الإبتدائية، وطارق بن زياد الإبتدائية، والدكتور النبوي المهندس الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة خلال جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة وتطبيق الإجراءات الصحية، حرصًا على صحة الطلاب وسلامتهم، والالتزام كذلك بالزي المدرسي الموحد للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.

وأكد تفعيل دور المتابعة واستمرارها لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية بسوهاج بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب.

الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية

الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية