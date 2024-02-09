الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جلسة صلح تنهي الخلاف بين أبناء العمومة من " آل محمد " بمركز البلينا

الصلح
الصلح

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من " آل محمد " بقرية الساحل بحري بمركز البلينا، بحضور اللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء محمود طه رئيس المباحث بالمديرية، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقل " حبارير " تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالبلينا على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار.

وقد تمت مراسم الصلح اليوم بفضل الله وجهود اهل الخير وقيادات الامن والنواب بين أبناء العمومة بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا أبناء العمومة من آل محمد بقرية الساحل بحري اللواء مجدي لطفي

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