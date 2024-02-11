الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أخميم الجديدة والشبابو الياضة" بسوهاج يختتمان إجازة نصف العام في كرة القدم الخماسية

المباراة
المباراة

شهد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ختام فعاليات إجازة نصف العام في كرة القدم الخماسي والتي ينظمها جهاز مدينة أخميم الجديدة تحت إشراف المهندس مصطفى هارب رئيس الجهاز بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بملعب مدينة أخميم الجديدة.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة بأن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تفتح ذراعيها للتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وذلك لتوسيع قاعده المستفيدين من أبنائنا الشباب في القرى والنجوع.

وأضاف المهندس مصطفى هارب رئيس الجهاز بأن مدينة أخميم الجديدة على أتم الاستعداد لاستقبال الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب.

جدير بالذكر بأن الدورة يشارك بها 8 فرق مقسمة إلى مجموعتان وتضم كل مجموعة 4 فرق  يصعد أول وثاني من كل مجموعة بنظام خروج المغلوب، حيث استمرت فعاليات الدورة 4 أيام بدءا من يوم الأربعاء الماضي. 

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مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج إجازة نصف العام جهاز مدينة أخميم الجديدة المهندس مصطفي هارب الدكتور محمد فريد شوقى

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