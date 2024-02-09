الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قافلة القومي لثقافة الطفل "عيالنا" تتوجه لمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل "عيالنا" إلى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030، والهادفة لتوصيل الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية.

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حيث بدأت الجولة بمركز شباب السوالم بمحافظة سوهاج، وذلك يوم الخميس 8 فبراير، ومركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة ٩ فبراير، وتستكمل القافلة مسيرتها غدًا السبت 10 فبراير إلى مركز شباب ناصر ملوى بمحافظة المنيا لتقديم الخدمة الثقافية للأطفال. 

تتضمن القوافل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش التفاعلية بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية منها أوريغامي، طباعة، فن الكولاج، وورش الحكي والتلوين.

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كما يقدم فنانو المركز عروض الأراجوز ومجموعة من المسابقات الثقافية، ويتم توزيع جوائز من أحدث إصدارات المركز على الأطفال المشاركين مجانًا، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تستهدف جميعها اكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية مواهبهم.

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وزيرة الثقافة عيالنا المركز القومي لثقافة الطفل وزارة الثقافة محافظة سوهاج

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