عمرو بسيوني: "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لدمج أبناء المحافظات الحدودية

قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور عمرو بسيوني، إن مشروع "أهل مصر" يعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة؛ لأنه يهدف لدمج أبناء (شباب وأطفال وسيدات) المحافظات الحدودية وتعايشهم مع أبناء المحافظات المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة -في تصريح صحفي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب- إن هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ودمج أبناء المحافظات الحدودية وهي (شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وأسوان ومطروح) مع شباب المحافظات المختلفة، بحيث كل منهم يتعرف على ثقافة الآخر.



وأوضح أن كل مرحلة من المشروع تستمر لمدة أسبوع، حيث أنه يعد فرصة جيدة للتعايش بين شباب المحافظات المختلفة وتعرف كل منهم على ثقافة الآخر، وتعريفهم بالمعالم الأثرية المختلفة بالمحافظات؛ لرفع الوعي لديهم بأهمية تراث مصر ورفع قيم الولاء والانتماء لديهم.

ولفت إلى أن المشروع يضم أيضًا تنظيم ورش فنية في مختلف المجالات مثل الرسم الغناء التمثيل والحرف اليدوية، مشيدًا بتوجيهات وزيرة الثقافة بتنظيم يوم لشباب الملتقى لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد أكبر وأهم معرض للكتاب في الوطن العربي والشرق الأوسط، مؤكدًا سعادة شباب الملتقى بهذه الزيارة.



وحول مشاركة هيئة قصور الثقافة في الدورة الـ55 لمعرض الكتاب، أكد أن الهيئة بذلت جهدًا كبيرًا للاهتمام بالمشاركة بالمعرض هذا العام وتم تشكيل لجنة لإعادة النشر، مشيرًا إلى أنه تم إعادة إصدار سلاسل هامة كان عليها إقبال كبير مثل "الذخائر" و"مجموعة طه حسين".

وأوضح أن أسعار الكتب بجناح الهيئة غير قابلة للمنافسة لأنها أقل سعر للكتب بالمعرض كما أنها تتميز بجودة عالية، منوهًا بأن هناك إقبالًا كبيرًا من الجمهور على جناح الهيئة، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الفنية للهيئة على المسرح الفني وتقديم ورش فنية على هامش فعاليات المعرض.