الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تستعيد سليمان العطار ومحمود علي مكي

مائة عام من العزلة
مائة عام من العزلة

استعادت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اثنين من رموز الفكر والنقد في مصر، هما العالم الراحل د. محمود علي مكي، الذي يعد من أوائل المتخصصين في الدراسات الأندلسية والإسبانية، والمترجم الراحل د. سليمان العطار، أحد أبرز من ترجم الكثير من الأعمال من الأدب الإسباني إلى العربية.

تأتي هذه الاستعادة من خلال نشر ترجمة "العطار" لرائعة ماركيز "مائة عام من العزلة"، التي راجعها د. محمود علي مكي. وقد نشرت هذه الترجمة في سلسلة آفاق عالمية، التى يرأس تحريرها د. أنور ابراهيم.

ومما جاء بغلاف الرواية: "كانوا غجرا جديدا، رجال ونساء شبان لا يعرفون إلا لغتهم الأصلية: نماذج حلوة، بجلد زيتي، وأياد ذكية، زرعت رقصاتهم وموسيقاهم شوارع القرية ببهجة صاخبة، وببغاواتهم المزركشة بكل الألوان مضوا يرتلون حكايات شعرية إيطالية، والدجاجة التي تضع مائة بيضة ذهب على صوت الضجيج، والقرد الأستاذ الذي يتكهن بما تفكرون، والماكينة متعددة الأعمال: تصنع الأزرار وفي نفس الوقت تزيل الحمى وجهاز نسيان الذكريات الحزينة، ومرهم تضييع الوقت، وألف اختراع أكثر من اختراعات بهذا القدر من العبقرية".

وتقدم هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة مميزة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 ضمن برنامج وزارة الثقافة، حيث أصدرت مجموعة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها في المعرض، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة، وتشهد إقبالا كبيرا من جمهور المعرض.

txt

كاتبة سعودية: معرض الكتاب يشهد إقبالًا كبيرًا.. وأشكر مصر على مجهودها

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مائة عام من العزلة هيئة قصور الثقافة الدورة الخامسة والخمسون معرض الكتاب

مواد متعلقة

ورش حكى وتصميمات بالطين الأسوانى.. تفاصيل مُشاركة "قصور الثقافة" بمعرض الكتاب (صور)

قصور الثقافة تصدر كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي" لسعيد المصري

"عندما تسبح الأشياء" أحدث إصدارات نهضة مصر للأطفال

"رجال عاشوا للعلم".. جديد قصور الثقافة فى سلسلة الثقافة العلمية بمعرض الكتاب

أكثر من 78 ألف نُسخة حصيلة مبيعات أجنحة قطاعات "الثقافة" بمعرض الكتاب خلال يومين

أطفال "أهالينا" يدشنون أولى زيارات المشروع الثقافى بالإسكان البديل لمعرض الكتاب

عدد زوار معرض الكتاب يتجاوز النصف مليون خلال يومين

ريهام عياد: المصادر في مقدمة اهتماماتي بعد نشر حلقات "القصة وما فيها"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس