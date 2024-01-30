الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش حكي وتصميمات بالطين الأسواني.. تفاصيل مُشاركة "قصور الثقافة" بمعرض الكتاب (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، اليوم الثلاثاء، انعقاد عدد من الورش الفنية والثقافية للأطفال قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بورشة الفنية حكي بعنوان "السياحة في مصر" تحدثت خلالها شيرين عبد المولى مع الأطفال عن مفهوم السياحة، وأهم معالم مصر السياحية، وأنواع السياحة ومنها الترفيهية، مقدمة نبذة مختصرة عن رياضة الغطس، تلاها ورشة فنية باستخدام الكانسون الملون تدريب سهام محمد.

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كما نفذت أميرة أبو الحجاج ورشة عمل تصميمات مختلفة بالكانسون والفوم جليتر وخامات معاد تدويرها.

من ناحية أخرى، أشرفت سارة علي ورشة لتعليم التلوين على منتجات بلاستيكية، قام خلالها الأطفال برسم سيارات وأسماك وأشكال أخرى متنوعة.

والختام مع ورشة "الخزاف الصغير" تم خلالها تصميم مجموعة من الأواني بالطين الأسواني تدريب أميرة سعد.

وتقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

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وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، بخلاف عروضها الفنية لجمهور المعرض وأنشطتها للأطفال وبرنامج الزيارات لأبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة السياحة في مصر هيئة قصور الثقافة الدورة الخامسة والخمسون

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