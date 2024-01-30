الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عندما تسبح الأشياء" أحدث إصدارات نهضة مصر للأطفال

أيمن عبد الحميد
أيمن عبد الحميد

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، عن  أحدث إصدارتها  للكاتب أيمن عبد الحميد  بعنوان "عندما تُسبِّح الأشياء"، بالتزامن مع الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب
يقدم أيمن عبد الحميد في كتابه قصصًا ممتعة للأطفال تدور حول عالم النباتات والحشرات والطيور والحيوانات والجمادات وهي تسبح بحمد الله أو تتحاور مع أنبيائه أو تتحادث فيما بينها، ويقدم الكاتب في ثنايا القصص معلومات مدهشة  للطفل وحقائق علمية عن هذا العالم العجيب الذي لا نعرف شيئًا عن لغته أو كلامه أو تسبيحه. 


"عندما تُسبِّح الأشياء" هو التعاون الخامس بين نهضة مصر والكاتب، الذي كان آخر أعماله معها كتاب (مميز بأخلاقي) في العام الماضي، وسبقته قصص (قصة حجر) و(رحلة حجر) ورواية اليافعين (حقيبة ولون ووطن).

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"الحرب على غزة" و"دعم مصر للقضية الفلسطينية".. إصدارات جديدة لـ"المصري للفكر والدراسات" في معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية


واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

IMG-20240130-WA0173
IMG-20240130-WA0173
الدورة 55 معرض القاهره الدولي للكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 أجنحة معرض الكتاب أجنحة وقاعات معرض الكتاب

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