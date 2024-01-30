"عندما تسبح الأشياء" أحدث إصدارات نهضة مصر للأطفال

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، عن أحدث إصدارتها للكاتب أيمن عبد الحميد بعنوان "عندما تُسبِّح الأشياء"، بالتزامن مع الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يقدم أيمن عبد الحميد في كتابه قصصًا ممتعة للأطفال تدور حول عالم النباتات والحشرات والطيور والحيوانات والجمادات وهي تسبح بحمد الله أو تتحاور مع أنبيائه أو تتحادث فيما بينها، ويقدم الكاتب في ثنايا القصص معلومات مدهشة للطفل وحقائق علمية عن هذا العالم العجيب الذي لا نعرف شيئًا عن لغته أو كلامه أو تسبيحه.



"عندما تُسبِّح الأشياء" هو التعاون الخامس بين نهضة مصر والكاتب، الذي كان آخر أعماله معها كتاب (مميز بأخلاقي) في العام الماضي، وسبقته قصص (قصة حجر) و(رحلة حجر) ورواية اليافعين (حقيبة ولون ووطن).

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية



واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.