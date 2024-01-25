وزيرة الثقافة تلتقي رئيس هيئة الشارقة للكتاب ويهديها آخر إصدارات حاكم الشارقة

التقت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث تعزيز التعاون الثقافي في مجالات النشر والتبادل الثقافي.

يأتي اللقاء ضمن العديد من اللقاءات التي تُجريها وزيرة الثقافة، ضمن فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس بمركز مصر للمعارض في التجمع الخامس.

وأكدت وزيرة الثقافة الأهمية الكبيرة للمشاركة الإماراتية بالدورة الحالية للمعرض، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وأضافت أن الفعاليات الثقافية التبادلية بين البلدين في تطور مستمر في كافة مجلات الفنون والآدب، ولها دور فعال في دعم المزيد من هذا العمق.

معرض الكتاب

من جانبه، أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يُعد منصة كبيرة للقاء الناشرين من 70 دولة حول العالم، وهنأ وزيرة الثقافة على افتتاح الدورة 55 معرض القاهرة الدولي للكتاب، متمنينًا لها أن تكون أكثر نجاحًا من الدورة السابقة.

في نهاية اللقاء، أهدى رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وزيرة الثقافة نُسخةً موقعةً من آخر إصدارات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، بعنوان "تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية"، وهو الإصدار الـ84 لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.