الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الرقابة الإدارية" تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

تشارك هيئة الرقابة الإدارية في فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

التوعية بمخاطر الفساد

وتأتى مشاركة الهيئة بالمعرض في إطار الدور التوعوي المنوط بها للتوعية بمخاطر الفساد وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

ويمثل الجناح منصة حيوية يقصدها رواد المعرض بما يتيحه من عروض توعوية متخصصة، تستخدم أحدث وسائل العرض من مواد مرئية وتفاعلية وتثقيفية تبسط مفاهيم النزاهة والشفافية وتوثق جهود مصر في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتوضح الأثر الإيجابي للنزاهة على المجتمع والتنمية.

عرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية

كما يضم جناح الهيئة عرضًا لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وشرحًا لكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

وينظم جناح الهيئة ندوتين ومحاضرات تفاعلية بمشاركة خبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، ما يمثل فرصة مهمة لرواد معرض الكتاب للتفاعل مع الخبراء والمختصين حول قضايا النزاهة لتعزيز المشاركة الفعالة لتطوير حلول لمشكلات الفساد، وذلك إيمانًا من الهيئة بأن التواصل المباشر هو أنجح أدوات تبادل الأفكار والتعرف على وجهات النظر المختلفة وتحفيز الأفراد نحو فهم أعمق للقضايا والتحديات.

ويجري جناح الهيئة بمعرض الكتاب استقصاء رأي للحضور لاستطلاع رأيهم فى جهود منع ومكافحة الفساد والاطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته، إيمانًا بشعار هيئة الرقابة الإدارية "شركاء في حماية مصالح الوطن".

هيئة الرقابة الإدارية معرض القاهره الدولي للكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة مخاطر الفساد النزاهة والشفافية

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