الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ أوزبكستان

رئيس هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع رئيس مكافحة الفساد بأوزبكستان

استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اكمال برخانوف، رئيس هيئة مكافحة الفساد لجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تأتي هذه الزيارة استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز أواصر التعاون مع اﻷجهزة الرقابية المناظرة، بما يضمن توحيد رؤى وجهود منع ومكافحة الفساد حول العالم، والاستفادة من أبرز الممارسات الناجحة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلال اللقاء، أشار الوزير عمرو عادل إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مصر هي أول دولة عربية تعترف باستقلال دولة أوزبكستان عام ١٩٩١ لتستمر علاقات التعاون والشراكة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات، كما أضاف أن الزيارة تأتي تفعيلًا لما استقرت عليه القيادة السياسية لكلا البلدين من ضرورة تعزيز التعاون الشامل على مختلف الأصعدة، وذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان أثناء زيارته إلى مصر.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير عمرو عادل جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد ومنها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاثة ومتابعة تنفيذ أهدافها، وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وما يتضمنه من تحديث وربط لقواعد البيانات وتنقيتها بما يضمن فصل طالب الخدمة عن مقدمها، وكذا دعم منظومة اتخاذ القرار كما لفت إلى دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبية والمعرفية لهيئة الرقابة الإدارية، في التدريب وبناء القدرات للأعضاء والعاملين بالهيئة وعناصر الجهاز الإداري للدولة وجهات إنفاذ القانون المحلية والدولية. 

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