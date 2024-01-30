الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الحرب على غزة" و"دعم مصر للقضية الفلسطينية".. إصدارات جديدة لـ"المصري للفكر والدراسات" في معرض الكتاب

جناح المركز المصري
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب

طرح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية (مصر) كتابيّ "مصر والقضية الفلسطينية- بين الحاضر والماضي"، و"الحرب في غزة- من أين.. إلى أين"، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمّع الخامس.

ويستعرض كتاب "مصر والقضية الفلسطينية- بين الحاضر والماضي"، تاريخ الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية في سياق الهوية الوطنية العربية المشتركة، حيثُ كانت مصر وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أبرز الكتاب دور مصر السياسي، فيما يتعلّق الأمر بتهدئة التوترات والمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية التي اندلعت عبر التاريخ، حيثُ كانت مصر دائمًا لاعبًا رئيسيًا، من خلال سياسة واستراتيجية خارجية تقوم على الحفاظ على الأمن القومي المصري والالتزام القوي تجاه المنطقة العربية والقضية الفلسطينية.

"الحرب في غزة- من أين.. إلى أين"

فيما يستعرض الكتاب الآخر "الحرب في غزة- من أين.. إلى أين"، تاريخ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، خاصة حول الأعمال العدائية 2023-2024 في إسرائيل وغزة، والذي يغطي الفترة الزمنية من 7 أكتوبر حتى الآن.

وقدّم الكتاب الذي أعدَّه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية حلولًا كثيرة وسيناريوهات متعددة للأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وكيف أصبح القطاع الأكثر تدميرًا، على شفا حفرة من الإنهيار، وإلى أين تصل الأوضاع بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة.

وقال مسؤولو دار المركز المصري للفكر والدراسات الإستاتيجية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنَّ المركز يحتوي على العديد من المؤلفات والكُتب التاريخية، التي تروي تفاصيل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلًا عن دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

معرض الكتاب 2024

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
جناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض الكتاب
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مصر والقضية الفلسطينية- بين الحاضر والماضي الحرب في غزة- من أين إلى أين معرض القاهره الدولي للكتاب القضية الفلسطينية الحرب في غزة معرض الكتاب 2024

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