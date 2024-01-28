الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت رعاية قرينة الرئيس.. إقبال على مبادرة "دوّي" لتمكين الطفل والفتيات بمعرض الكتاب (صور وفيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت مبادرة «دوّي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُقام داخل معرض الطفل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، إقبالًا كبيرًا للأطفال وذويهم.

ونظّمت المبادرة التي تأتي تحت شعار «بحكايتك- تكمل حكايتهم»، عدد من الورش التثقيفية، والمسابقات العلمية، وقدمّ القائمين عليها دورات توعية للأطفال والفتيات الصغار، بجانب توزيع الهدايا والألعاب الترفيهية.

و«دوّي» هو صوت له أثر وصدى يعبر عن صيحة الإنتصار للفتيات وحقوق أطفال مصر، ومن أهم الخطوات التي تقوم بيها المبادرة لتمكين الفتيات، هي عن طريق خلق بيئة مساندة آمنة فيها مساحة للتعبير عن النفس بحرية.

كما تدعم «دوّي» أيضًا الفتيات بتوفير لهنّ مهارات ومعارف أساسية لتطوير أنفسهن، فضلا عن القصص والتجارب الموجودة، والتي تُساعد المجتمع على تغيير نظرته للفتيات، وعلى تقبل أرائهن وحقوقهن بصورة أكبر.

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تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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معرض الكتاب افتتاح معرض الكتاب 2024 إصدارات معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب إصدارات روافد في معرض الكتاب

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