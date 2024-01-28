دراسة عن مسرحية "أبطال بلدنا" لـ يعقوب الشارونى في معرض الكتاب

قدمت د.ماجدة إبراهيم، الأكاديمية والمتخصصة فى أدب الطفل دراسة عن مسرحية أبطال بلدنا التى تعد اولى أعماله المسرحية ليعقوب الشاروني وهي عن معارك المنصورة عام ١٢٥٠ ميلادية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقالت ماجدة، خلال فعاليات ندوة "التراث والتاريخ فى أعمال يعقوب الشاروني" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55 اليوم الأحد، التى يديرها الكاتب احمد عبد العليم، أن المسرحية نشرت 1960 ونال عنها يعقوب الشارونى جائزة تسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر، وأن المسرحية استعرضت كم الخراب الذى حل على يد الصليبيين فى معارك المنصورة وجراىمهم فى حق المصريين.

معرض الكتاب

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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