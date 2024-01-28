العرائس القفازية تجذب الأطفال بمعرض القاهرة للكتاب فى يومه الرابع

شهد جناح الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم لليوم الرابع؛ للاستمتاع بفعالياته وشراء كتيباته والمستلزمات الخاصة بصغار السن.

وكانت العرائس القفازية أبرز ما جذب الأطفال، حيث تنوعت بأشكالها وألوانها المختلفة واستحوذت على إعجاب العشرات من زوار جناح الأطفال.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض الكتاب