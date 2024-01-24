«الدراسات الإجتماعية» ترسم البسمة على وجوه طلاب «إعدادية الجيزة» فى ختام التيرم الأول

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمادة الدراسات الاجتماعية.

وقال الطالب أحمد فرج إن امتحان الدراسات الاجتماعية كان سهلًا، إلا أن النقاط الصعبة تركزت في مادة التاريخ، وأشار إلى أن الوقت كان متماشيًا مع زمن الإجابة، حيث لم يتبقى وقت كافٍ للمراجعة.

ومن جانبه، أكد الطالب خالد طه أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان جيدًا، مؤكدا أنه ختام رائع للامتحانات في هذا الفصل الدراسي.

وقدّم وكيل وزارة التعليم في الجيزة الشكر والتقدير لجميع المشاركين في عملية الامتحانات والأداء المميز والجهد الكبير في العمل، مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة بدون مشاكل أو شكاوى، وأشاد بجهودهم في الرد على استفسارات أولياء الأمور ومتابعة المجموعات الالكترونية لتحديد المشكلات التي قد تطرأ على العملية الامتحانية، وكذلك التصدي للصفحات الهدامة التي تحاول النيل من نجاح العملية ورد على افتراءاتهم، مما ساهم بشكل كبير في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة قد أكدت على أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وستشمل المستويات المعرفية المختلفة "البسيطة والمتوسطة والعليا" وأضافت المديرية أنه تم التنبيه للجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة جعل جزئيات الامتحان واضحة في الصياغة، وأن تكون الأسئلة الاختيارية واضحة، مع التأكيد على أن البدائل لكل سؤال يجب أن تكون متصلة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات كانت نزيهة وعادلة، وقد تم تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثنى على تميز المشاركين الذين ساهموا بخبراتهم في وضع امتحانات مطابقة لمتطلبات الورقة الامتحانية، وصياغة الأسئلة بأسلوب علمي يعزز التعلم. كما تم مراعاة الوزن النسبي للأسئلة بما يتناسب مع احتياجات وقدرات الطلاب.

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