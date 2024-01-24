الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الدراسات الإجتماعية» ترسم البسمة على وجوه طلاب «إعدادية الجيزة» فى ختام التيرم الأول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية للبنين، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمادة الدراسات الاجتماعية.

 وقال الطالب أحمد فرج إن امتحان الدراسات الاجتماعية كان سهلًا، إلا أن النقاط الصعبة تركزت في مادة التاريخ، وأشار إلى أن الوقت كان متماشيًا مع زمن الإجابة، حيث لم يتبقى وقت كافٍ للمراجعة.

ومن جانبه، أكد الطالب خالد طه أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان جيدًا، مؤكدا أنه ختام رائع للامتحانات في هذا الفصل الدراسي.

وقدّم وكيل وزارة التعليم في الجيزة  الشكر والتقدير لجميع المشاركين في عملية الامتحانات والأداء المميز والجهد الكبير في العمل، مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة بدون مشاكل أو شكاوى، وأشاد بجهودهم في الرد على استفسارات أولياء الأمور ومتابعة المجموعات الالكترونية لتحديد المشكلات التي قد تطرأ على العملية الامتحانية، وكذلك التصدي للصفحات الهدامة التي تحاول النيل من نجاح العملية ورد على افتراءاتهم، مما ساهم بشكل كبير في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة قد أكدت على أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وستشمل المستويات المعرفية المختلفة "البسيطة والمتوسطة والعليا" وأضافت المديرية أنه تم التنبيه للجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة جعل جزئيات الامتحان واضحة في الصياغة، وأن تكون الأسئلة الاختيارية واضحة، مع التأكيد على أن البدائل لكل سؤال يجب أن تكون متصلة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات كانت نزيهة وعادلة، وقد تم تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثنى على تميز المشاركين الذين ساهموا بخبراتهم في وضع امتحانات مطابقة لمتطلبات الورقة الامتحانية، وصياغة الأسئلة بأسلوب علمي يعزز التعلم. كما تم مراعاة الوزن النسبي للأسئلة بما يتناسب مع احتياجات وقدرات الطلاب.

419769684_1068223967785775_5710815359263925891_n
419769684_1068223967785775_5710815359263925891_n
421336452_761913549333771_2216042009464815648_n
421336452_761913549333771_2216042009464815648_n
414465774_760852278731794_1830463126593966568_n
414465774_760852278731794_1830463126593966568_n
420004035_420228563670336_5190070173219340098_n
420004035_420228563670336_5190070173219340098_n
طلاب الشهادة الإعدادية الدراسات الاجتماعية وكيل وزارة التعليم في الجيزة الجيزة مادة الدراسات الاجتماعية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟