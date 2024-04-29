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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي.. والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري أبطال
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع تأهل النادي الأهلي والترجي التونسي إلى المهائي خلال موسم 2023- 2024 لتكون عربية خاصة للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة والثالثة على التوالي حيث صعد الأهلي والوداد المغربي للنهائي خلال النسختين الأخرتين.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيفا موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 حيث تأتي مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 فيما تكون مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 يستضيف ملعب دارس التونسي مباراة الذهاب فيما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الإياب في النهائي.

يذكر أن النادي الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا برصيد 11 بطولة كما أنه حامل لقب النسخة الأخيرة ببطولة دوري الأبطال بعدما تغلب على الوداد المغربي في الدور النهائي بالفوز عليه في القاهرة بهدفين مقابل هدف والتعادل بهدف لكل فريق في كازبلانكا.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sport مباريات الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال افريقيا بشكل حصري حيث حصلت على حقوق البث المباشر لمباريات البطولة من دور المجموعات وحتى النهائي في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ويمكن ضبط إشارة البث وفقا للإحداثيات التالية:-

تردد بين سبورت المفتوحة 

  • القمر الصناعي: يوتلسات.
  • التردد: 11013.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد بين سبورت المفتوحة 

  • القمر الصناعي: سهيل.
  • التردد: 10810.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
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تردد بين سبورت المفتوحة 

  • القمر الصناعي: يوتلسات.
  • التردد: 12604.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

يذكر أن الأهلي صعد إلى دور النهائي عقب فوزه على مازيمبي بثلاثة إهداف نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الجمعة الماضية والتي سجلها محمد عبد المنعم ووسام أبو على وأكرم توفيق فيما صعد الترجي عقب فوزه على صن داونز بهدف دون رد على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

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