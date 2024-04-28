التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم.. وشروط التقديم

زاد البحث عن التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم ، وذلك عقب إعلان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن التعاقد مع 18886 مدرس مساعد مادة للصفوف الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية لسد احتياجات المدارس.

التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجته إلى التعاقد مع 18886 مدرس مساعد مادة للصفوف الابتدائية وبين أن التخصصات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم مدرسي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وذلك في إطار مسابقة 30 ألف معلم سنويا والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر فتح باب التقديم للراغبين من خريجي الكليات المطلوبة خلال الفترة من يوم 14 وحتى 27 مايو 2024 وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).

الكليات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

قسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكليات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم إلى قسمين هما:-

الأول لا يجتاج إلى دبلوم تربوي للقبول وهى:-

كلية التربية (أساسي، عام، خاصة، أزهر).

كلية علوم ذوي الأعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي).

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كلية العلوم الأزهرية.

كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر شعبة التربية.

كلية التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا نخصص حاسب ألي، شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

الثاني يحتاج إلى دبلوم تربوي للقبول

كلية الآداب.

كلية دار العلوم.

كلية الألسن.

كلية اللغات والترجمة.

كلية اللغة العربية الشعبة العامة.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية).

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة الشعبة العامة.

كلية الدرسات الإنسانية.

كلية العلوم كافة التخصصات عدا الفلك والأرصاد الجوية.

كلية الهندية تخصص حاسبات.

كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

كلية نظم المعلومات الإدارية (قسم نظم المعلومات الإدارية).

شروط التقديم في مسابقة تعيين وزارة التربية والتعليم

أن يكون مصري الجنسية ومحمود السيرة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة.

أن يكون تقديره العام مقبول على الأقل.

اجتياز الاختبارات اللازمة.

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