السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان "معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني" بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

ويشارك في المعرض عدد ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

وقد استعرض الوزير والمحافظ مختلف المنتجات وأعمال الطلاب من الأثاث، حيث ضمت المعروضات حجرات للنوم والأطفال والمكاتب والكراسي.

الدكتور رضا حجازي يوجه بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات طلاب التعليم الفني وأعمالهم بأسعار مناسبة

كما أشاد الوزير والمحافظ بالمعروضات والأعمال الفنية في جناح الصناعات الزخرفية للتعليم الفني ومعروضات جناح التربية الفنية لأعمال طلاب التعليم العام، مثمنا الجهود المبذولة لتنمية قدرات وإبداعات الطلاب، لتقديم أعمالهم بصورة متميزة، موجها بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب وأعمالهم بأسعار مناسبة.

txt

على مدار 10 سنوات.. "التربية والتعليم" تواجه الكثافة الطلابية بمشروعات ضخمة لبناء وإحلال وتجديد المدارس

كما شهد الوزير والمحافظ مشروعات طلاب المدارس الفنية التى تخدم البيئة والمجتمع وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم والتى تضمنت التحكم فى مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم فى الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل فى خزان مياة، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة رى تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حى لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم فى إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم فى سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الاثاث وغيرهم من المشروعات.

txt

بنك المعرفة المصري وزارة التربية والتعليم أهميته ورابط التسجيل عليه

والجدير بالذكر أنه يتم التعاون بين مدارس التعليم الفنى وكلية العلوم بطنطا فى استخدام معامل الكلية، وذلك فى إطار تفعيل منهجية البحث العلمى واكتشاف الطلاب الموهوبين والتعرف على كيفية إعداد الأبحاث والتجارب العلمية واكتشاف مهارات البحث العلمى، وذلك للاشتراك فى المعارض الدولية.

وفي إطار الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية موقع الأعمال الانشائية لمدرسة رسمية دولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، والتى يتم إنشاؤها على  مساحة ٦٦٧٢.٨٧، بعدد فصول ٥٦ فصل، وتضم قاعات إدارية، وعدد ٢ مكتبة، و٢ معمل كمبيوتر، بالإضافة إلى ٢ معمل للعلوم، وقاعة متعددة الأغراض، فضلا عن قاعة لممارسة الألعاب الرياضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقد رافق الوزير والمحافظ خلال جولتهما، اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والاستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان وكيل المديرية، والمهندس محمد رمضان سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية معرض مخرجات ونواتج التعلم طلاب التعليم الفنى مدرسة ناصر الثانوية الزراعية

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

لقطات من جولة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية

عاجل|مبادرة الحكومة تؤتي ثمارها.. 36% انخفاضًا في أسعار السلع والمخزون آمن

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس