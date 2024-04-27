السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

وزير التعليم يتفقد استعدادات امتحانات نهاية العام بمدارس الغربية

وزير التعليم ومحافظ
وزير التعليم ومحافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية، وذلك لتفقد عددٍ من المدارس ومتابعة استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي تنطلق 8 مايو المقبل.

ورحَّب محافظ الغربية، بوزير التربية والتعليم على أرض عروس الدلتا، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب.

وثمَّن جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم، مشيدًا بما  شهدته المحافظة خلال السنوات الماضية من توسع كبير في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها.

وزير التعليم يتفقد مدارس الغربية

من جهته، أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده اليوم بمحافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة فى انضباط سير العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية، مقدمًا الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجستي والمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام العملية التعليمية ولمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس، لكون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير والمحافظ، اليوم، معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، كذلك تفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

كما يعقد الوزير والمحافظ، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

الغربية رضا حجازي وزير التربية والتعليم الإعدادية امتحانات نهاية العام المحافظة محافظ الغربية

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