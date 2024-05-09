غرس 200 شجرة مثمرة وزينة في كفر الزيات بالغربية

أعلن عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، غرس 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لـ قرى المركز والمدينة.

وقال "داود"، إن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأضاف أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة، وتتحمل ظروف البيئة المحيطة؛ بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعرب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عن سعادته بالنتائج التي تحققت حتى الآن، في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلي صعيد آخر، أثار قرار قطع النخل والأشجار في شارع سكة طنطا، بمدينة زفتى استياء وغضب الأهالي، حيث طالبوا بسرعة محاسبة المسئول عن القرار، خاصًة أن رئيس المدينة أكد أنه سيتم تهذيب النخيل والأشجار فقط خلال عملية إلغاء الجزر الوسطى بالشارع لتحويله إلى رصيف واحد بطول الشارع.

وأكد الأهالي، أن النخيل والأشجار جزء هام من الطبيعة والتراث البيئي لمدينة زفتى، وتعتبر مصدرًا للظل والجمال في المدينة، وأصبح قطع هذه الأشجار موضوعًا للجدل والانتقادات بعدما تم اتخاذ القرار بقطعها ضمن عملية توسعة وتطوير الشارع.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي، أن خبراء الزراعة أعدوا تقريرًا للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أكدوا فيه أن وجود هذه الأشجار خطر على الرصيف الصغير، وهو ما سيؤثر عليه ويهدمه، ولذاك تم الاعتماد على أشجار جيدة جديدة سيتم وضعها داخل الرصيف من الداخل، وستتم زراعتها غدًا.