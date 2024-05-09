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حوادث

التحقيق في اتهام هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي"

هاني شاكر
هاني شاكر

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في اتهام هاني شاكر والمنتج محسن جابر وملحن ومؤلف بسرقة أغنية "رحماكي"، بعد تحرير شاعر محضرًا بقسم شرطة الدقي. 

واستمعت النيابة لأوقوال مقدم البلاغ حول الواقعة وملابسات الاتهامات المنسوبة للوارد أسمائهم في المحضر. 

تفاصيل البلاغ

كان قد تقدم الشاعر هاني عبدالموجود ببلاغ ضد الفنان هاني شاكر والمنتج محسن جابر، يتهمهما بسرقة أغنية "رحماكي". 

وتضمن المحضر اتهامهما بسرقة أغنية رحماكي رغم تسجيله لها بالشهر العقاري، وسبق أن قدمها لشركة عالم الفن حتى فوجئ بغناء هاني شاكر لأغنيته ونسبها لمؤلف آخر. 

يذكر أن أغنية "رحماكي" صدرت ضمن اليبوم "حبيب حياتي" عام ٢٠٠٩. 

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سبق وأن حرر الشاعر الغنائي هاني عبد الموجود، محضرا عام ٢٠١٥ ضد كل من شركة "هاي كواليتي" المملوكة للمنتج طارق عبد لله، والمطرب سعد الصغير، والشاعر ملاك عادل، يتهمهم بلاستيلاء على أبيات من أغنيته المسجلة في الشهر العقاري بعنوان "زيح وارمي الكل" او كما اشتهرت "ولعة"

وقال الشاعر حينها انه قدم الأغنية إلى شركة "هاي كواليتي"  لتسندها إلى أحد المطربين لكي يغنيها وتم تسجيلها بالشهر العقاري بمحافظة قنا برقم 5899 لسنة 2008، لكنه فوجئ بقيام المطرب سعد الصغير بغنائها والاستيلاء على الأبيات" الخامس والسادس والسابع" منها، وقدمها بعنوان "ولعة" وكتب عليها اسم الشاعر ملاك عادل.

كما فوجئ بطرح الأغنية بفيلم "عش البلبل"، الذي انتجه محمد السبكي، وأيضًا إذاعتها خلال مسلسل "دلع بنات"، فحرر عبد الموجود محضرا بقسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة برقم 2751 جنح الدقي عام 2015.

هاني شاكر اغنية رحماكي سرقة اغنية رحماكي النيابة العامة محسن جابر الدقي

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