"أنا ملبوس ومسحور".. اعترافات مغتصب طفلة مدينة نصر قبل ثانى جلسات محاكمته

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة المتهم باغتصاب وقتل طفلة مدينة نصر بعد نفيه خلال الجلسة الأولى الاتهامات المنسوبة إليه.

اعترافات صادمة في القضية 5901

أقوال مغتصب طفلة مدينة نصر في القضية رقم 5901 لسنة 2024 فجر خلالها اعترافات صادمة في الجريمة التي وقعت احداثها في أحد أحياء مدينة نصر.

وقال: "كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز، وبدأت اغتصبها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت إنها ماتت، فكملت تاني وقعدت اغتصبها ساعتين ورميتها، ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا"

أصر المتهم خلال التحقيق معه على رواية أنه "ملبوس وحد عامله عمل"، وقال إنه يعاني من السحر والرغبة في أجساد الأطفال الصغار وجثث الموتى، وتردد على مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة.

وأضاف المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: "أنا عندى ميول جنـسية، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".

حق الطفلة جانيت

وأصدر النائب العام بيانا رسميا في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس، تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.