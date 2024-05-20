الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بشأن البحث عن مروحية رئيسي وعبد اللهيان

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر يوم الاثنين بيانا أعربت من خلاله عن شكرها لتضامن عدد كبير من الدول والحكومات والمنظمات الدولية مع إيران.

وقالت الوزارة في بيان: "بعد ظهر يوم الأحد الماضي تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين، للأسف، لحادث في منطقة فارزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية".

وأضافت "على الرغم من الظروف الجوية السيئة، فإن جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث تتواصل بكل جدية وأمل".

وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص شكرها وتقديرها للتعبير عن المشاعر الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران وعروض العون والمساعدة لعملية البحث والإنقاذ.

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز"، ظهر الأحد، تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

هذا وقال مراسل RT مساء يوم الأحد إن الهلال الأحمر الإيراني فند الأنباء التي تفيد بالعثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة.

وتمنى المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

 

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

عاجل.. انقطاع الاتصالات فى منطقة حادث طائرة الرئيس الإيرانى

مساعد الرئيس الإيرانى يزف بشرى سارة للشعب الإيرانى بشأن حادث المروحية الرئاسية

فى واقعة لأول مرة بالفيوم... فتاة تقتحم جنازة متوفى وتُطالب بأموالها

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

للبحث عن "رئيسى".. طائرة تركية بدون طيار تدخل المجال الجوى الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا