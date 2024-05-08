بعد الحكم بحبسها.. نسرين طافش تتصالح في قضية شيك بدون رصيد

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.



طلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.



وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.



وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.