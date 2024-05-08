نظر استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

تواصل محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، نظر استئناف الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الدائرة 16 جزئي، قد قضت في وقت سابق، برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد، بتاريخ 30 يناير 2023، أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وأوضحت الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.