نسرين طافش تغادر محكمة الجيزة عقب التصالح فى الشيكات

غادرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، منذ قليل، عقب انقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات، فى قضية شيك بدون رصيد عقب التصالح وانقضاء الدعوى.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح في القضية المستأنف فيها، على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.