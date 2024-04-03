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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

16 أبريل.. أولى جلسات استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

نسرين طافش
نسرين طافش

حددت  محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 16 أبريل الجارى لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

كانت قد قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

ووجهت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 16 ابريل أولى جلسات الفنانة نسرين طافش حبسها 3 سنوات شيك بدون رصيد

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