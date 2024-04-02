الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين بسرقة هاتف محمول في المعصرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة هاتف محمول والتعدي على صاحب الهاتف بالضرب، في منطقة المعصرة، بالسجن المشدد 7 سنوات.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة سرقة بالإكراه في المعصرة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12934 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2885 لسنة 2023 حلوان، قيام المتهمين "يوسف أ"، و"عامر ح" و"هشام ف" و"أحمد ا" كانوا يرافبوا المجني عليه حتي أقدم احد المتهمين بافتعل مشادة كلامية معه على أثرها قام المتهم أخ سلاح ابيض "سكين" ثم اصطحبه إلى داخل العقار محل سكنه ونزع منهم هاتفه المحمول وقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في إصابته، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات، وعلى الفور وابلغوا رجال المباحث وتم القبض على المتهمين بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة..

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة سرقة بالإكراه في المعصرة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "يوسف أ"، و"عامر ح" و"هشام ف" و"أحمد ا" كانوا يرافبوا المجني عليه حتي أقدم احد المتهمين بافتعل مشادة كلامية معه على أثرها قام المتهم أخ سلاح ابيض "سكين" ثم اصطحبه إلى داخل العقار محل سكنه ونزع منهم هاتفه المحمول وقام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض مما تسبب في إصابته، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفسهما والاستيلاء على المسروقات، وعلى الفور وابلغوا الاجهزة الامنية وتم القبض على المتهمين بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة المتهمين بسرقة هاتف محمول سرقة هاتف محمول منطقة المعصرة السجن المشدد 7 سنوات

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