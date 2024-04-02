السجن المشدد 15 عاما لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم "وليد.و" أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة.
أولًا أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز ذخيرة "طلقتان" دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.
كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها.