السجن المشدد 15 عاما لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 ‏سنة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "وليد.و" أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة. ‏

أولًا أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز ذخيرة ‏‏"طلقتان" دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ‏أن يكون مرخصًا له بحيازتها. ‏