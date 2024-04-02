الأربعاء 03 أبريل 2024
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حوادث

السجن المشدد 15 عاما لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 ‏سنة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "وليد.و" أنه في يوم 12 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة. ‏

أولًا أحرز بقصد الإتجار جوهرا الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز ذخيرة ‏‏"طلقتان" دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها. ‏

كما أسندت إليه قيامه بإحراز محدث صوت وذخيرة صوت غير مرخصة مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون ‏أن يكون مرخصًا له بحيازتها. ‏

محكمة جنايات القاهرة السجن الم شدد 15 سنة الاتجار في المواد المخدرة النيابة العامة قسم البساتين جوهرا الهيروين

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