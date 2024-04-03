الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري في المنيا

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة بالإكراه، كما عاقبت آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، وألزمت كلا منهما بالمصاريف الجنائية، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

بداية الأحداث، عندما ألقى فريق البحث الجنائي القبض على المتهمين، لحيازة أحدهم سلاح ناري، بدون ترخيص، والثاني لاتهامه بالقيام بأعمال سرقات بالإكراه.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، أحدهم بتهمة حيازة سلاح، والثاني بتهمة السرقة بالإكراه، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين.

محكمة جنايات المنيا سرقة عاطل ة سلاح بدون ترخيص المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني

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