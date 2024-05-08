«الكيف الطائر».. مسعف وسائق يروجان للمخدرات فى سيارة إسعاف بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسّعة في توزيع سيارة إسعاف للمخدرات في منطقة الهرم بعد إلقاء القبض على سائق ومسعف بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

تحقيقات نيابة الهرم كشفت عن أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وردت إليها معلومات بقيام مسعف باستغلال سيارة الإسعاف التي يعمل عليها في توزيع مواد مخدرة على عملائه بالهرم، وفور جمع التحريات والتأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة وإعداد كمين نجح في إلقاء القبض على المسعف وسائق داخل سيارة الإسعاف وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

واعترف المسعف بتوزيعه المخدرات على المتعاطين والمدمنين بمنطقة الهرم مستغلًا سيارة الإسعاف ستارًا لنشاطه المشبوه، تم تحريز المخدرات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.