الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"4 ملايين كاش وطب شرعي".. أبرز محطات قضية الفنانة نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

على مدار ستة أشهر، تداولت قضية اتهام الفنانة نسرين طافش بتحرير شيك بدون رصيد، واليوم انتهت القضية بانقضاء الدعوى بالتصالح، عقب سداد الفنانة المبلغ كاش في قاعة المحكمة.

نسرين طافش في المحكمة

محطات القضية

ــ في 26 يونيو 2023، اتهام الفنانة نسرين طافش بتحرير شيك بدون رصيد، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات غيابيا.
 
- يناير 2024، تقدم محامي الدفاع عنها بعمل معارضة استئنافية على الحكم الغيابى.

- 29 يناير، رفض معارضة المتهمة وتأييد حكم حبسها 3 سنوات.

- 3 أبريل، الاستئناف على الحكم، وتم تأجيل الجلسة عدة مرات.

- 7 مايو، حضرت الفنانة ومعها حقيبة بداخلها 4 ملايين جنيه للتصالح في القضية، وتم انقضاء الدعوى.

نسرين طافش في المحكمة


طب شرعي 

وكانت من أبرز اللقطات تحويل المحكمة الفنانة نسرين طافش لاستكتابها للتعرف على أن خط الشيك محرر منها أو من عدمه، حيث جاء في النتيجة أن نسرين يوسف طافش لم تحرر أي من بيانات صلب الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها.

وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 موضوع الفحص.

وأن الشيك البنكي المؤرخ 2023/1/30 حرر في ظرفين كتابيين مختلفين إلا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر.

نسرين طافش في المحكمة

منع من السفر

وتبين أنه عقب صدور حكم انقضاء الدعوى طلب الدفاع شهادة من المحكمة لتقديمها للجهات المعنية لصدور قرار بمنعها من السفر بسبب القضية.

نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش شيك بدون رصيد انقضاء الدعوي

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