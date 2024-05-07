"أنا مش بتاعة مواعظ".. أول تعليق من نسرين طافش على أزمة "كبسوا كبسوا"

ردت الفنانة نسرين طافش على الهجوم الحاد الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها في تيك توك، ومطالبتها الجمهور بالتفاعل معها من أجل زيادة الريتش.

وقالت "نسرين"، من خلال خاصية القصص القصيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام: "من سلبيات السوشال ميديا إني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم، حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة، وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا، وتخلل البث مزاح كل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين، وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالتلي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟، والتكبيس والمزح طبعًا بيعمل جو، لأنه بيرفعو الريتش."

وتابعت "نسرين": "لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ، بس كمية السلبيات يللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد، المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث، بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف ناس محترمة، وراقية بتسوى راسهم بالوقت اللي في ناس بتطلع بتعمل بثوث تافهة لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم، كم إنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يا رب طاقتكم المعفنة ترند عليكم واحد واحد، أنتو كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب، وطاقات سلبية رح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم، شحادة الترندات جوع الترندات".

وكانت الفنانة نسرين طافش تعرضت لهجوم وانتقادات من متابعيها خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية تتحدث فيه مع متابعيها وتطلب منهم التفاعل معاها بإرسال الهدايا، قائلة:"كبسوا كبسوا".