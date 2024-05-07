الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لبنان: أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح يهدد بكارثة إنسانية

رفح
رفح

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية يهدد بكارثة إنسانية بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى هذه المنطقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وحذّت الخارجية اللبنانية، من أي عمل تصعيدي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح الفلسطينية.

اقتحام معبر رفح 

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اقتحام جيش الاحتلال مرافق المعبر الواقع جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

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