الثلاثاء 07 مايو 2024
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"القاهرة الإخبارية": وقف العمل فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح بعد سيطرة الاحتلال عليه

جريدة الدستور

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم إيقاف العمل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح نتيجة سيطرة الاحتلال عليه؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن وضع المرضى في مستشفيات غزة صعب جدًا منذ بداية الحرب لفقدان أدنى مقومات العلاج والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أنه تم منع سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن لديها قوائم سفر للجرحى والمرضى بآلاف الحالات والآن تم منعهم من السفر.

وطالبت الصحة الفلسطينية الدول التي تعهدت وطلبت قوائم المرضى والجرحى بالإيفاء والالتزام بتعهداتها والعمل العاجل لسفرهم، نظرًا لإغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات في غزة.

اقتحام معبر رفح 

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اقتحام جيش الاحتلال مرافق المعبر الواقع جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

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