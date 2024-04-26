نسرين أمين لـ"الدستور": أحضر لعمل سينمائي مفاجأة والدور القوي أهم من البطولة المطلقة

حققت الفنانة نسرين أمين نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان الماضي بعد مشاركتها في مسلسل “بابا جه”، أمام الفنان أكرم حسني وتحضر خلال الفترة المقبلة لعمل فني جديد.

وكشفت نسرين أمين في تصريح لـ"الدستور" إنها تحضر لعمل سينمائي من المفترض أن تخوض به عيد الأضحى، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون مفاجأة للجمهور، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور الذي تحرص دائمًا على متابعة آرائه في أعمالها الفنية، مؤكدة أنها تحرص على تقديم كل ما هو مناسب لمتابعيها.

وعن رأيها في البطولة المطلقة، قالت نسرين أمين إنها لا تهتم بلقب البطولة المطلقة، مشيرة إلى أن الأهم بالنسبة لها هو أن يقدم الممثل دورًا قويًا يترك أثرًا إيجابيًا خلفه، ويتقمص الشخصية لدرجة تجعل المشاهدين ينسون أنه ممثل، مؤكدة أنها ترى أن النجومية لم تقتصر أبدًا على تقديم بطولة مطلقة، والأهم اختيار الدور المناسب وتقديمه بشكل جيد.

يذكر أن نسرين أمين عُرِضَ لها فيلمان خلال الأشهر الماضية وهما "رهبة" الذي عُرِض يوم 24 مايو الماضي، وهو من تأليف وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وجسدت خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية.

وعُرِضَ لنسرين أمين في موسم عيد الفطر الماضي فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، والفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وقدَّمت نسرين أمين في رمضان الماضي مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني ونخبة من النجوم.