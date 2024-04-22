الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رانيا يوسف عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا: "أعيش قصة حب جديدة"

برنامج الستات مايعرفوش
برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

أعلنت الفنانة رانيا يوسف دخولها في قصة حب جديدة الفترة الحالية، وذلك بشكل خاص لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على شاشة سي بي سي في حلقة اليوم التي تقدمها مني عبدالغني وإيمان عزالدين.
وقالت رانيا، خلال مداخلة هاتفية ضمن حلقة البرنامج: الآن إحنا في حالة إعجاب متبادل وهو متواضع جدًا مكافح جدًا بحترمه جدًا وهو مطلق وله ابن وهو صديق كويس لطليقته وهو أكبر مني بأربع سنين، فأنا لا اؤمن بفرق السن".
وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قالت: "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".
وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، أنا بكره فساتين الفرح وبكره كل تقاليد الأفراح".
وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".
وتطرقت رانيا يوسف إلى الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".

رانيا يوسف الستات مايعرفوش يكدبوا شاشة سي بي سي منى عبدالغني إيمان عز الدين

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