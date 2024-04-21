شريف منير ينفى تصريح شاكوش: لم يصدر منى

أثار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش الجدل خلال الأيام الماضية بسبب تصريحاته عن الكينج محمد منير بأنه شجعه باستكمال مسيرته الغنائية قائلا: “أنت الوحيد الذي يصلح لعمل أغاني لمصر لأن الشعب يحبك”، مما جعله يتصدر ترند محرك البحث العالمي جوجل.

وسرعان ما حرص محمد منير على الرد على تصريحات “شاكوش” نافيًا أنه قد قابل الأخير أو تواصل معه، وأنه لم يصدر منه هذا الحديث، ليستكمل “شاكوش” إصراره على الشائعة بأنه يقصد الفنان شريف منير وليس المطرب محمد منير، ليفاجئه الأخير بالنفي أيضًا حيث علق منير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلًا: “غير صحيح وهذا الكلام لم يصدر مني”.

وكان قد صرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش بتشجيع محمد منير له خلال استضافته في عدة برامج منها “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، مؤكدًا دعم الفنان محمد منير له، وهو ما نفاه الأخير بشده.

جدير بالذكر أن شريف منير شارك في موسم رمضان المنقضي بمسلسل بقينا اتنين مع رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

وينتظر عرض فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.