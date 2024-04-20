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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأربعاء.. تكريم اسم الفنان أشرف عبد الغفور بـ"القومي للمسرح"

الفنان الكبير الراحل
الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ تكريم وتأبين اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

 

ويقام الحفل بحضور رموز ونجوم الفن المصري، ويتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، ويستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور،  وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل ٢٤ أبريل ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي.

أشرف عبد الغفور واحد من أشهر فنانى مصر والوطن العربى، فيعد واحدًا من عمالقة اللغة العربية في مصر، وقدم العديد من الأعمال باللغة العربية، فهو يتقن تلك اللغة في أعماله، وتعلم وتتلمذ على يد الإذاعى الكبير محمد الطوخى في بدايته الفنية.

وكشف عبد الغفور حبه للغة العربية منذ بداياته الفنية، لأنه أراد المشاركة في الأعمال الإذاعية المُسجلة في استديو الفنان والإذاعي محمد الطوخي الذي كان يُسجل فيه مسلسلات وأعمالًا فنية يُصدرها لكل المنطقة العربية.

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عاماً إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها.

 

 

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