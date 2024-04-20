السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

هانى البحيرى يكشف لـ"الدستور" كواليس تصميم فستان زفاف دينا فؤاد بـ"حق عرب"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

قال مصمم الأزياء هاني البحيري، إنه سعيد بمشهد الماستر سين للفنانة دينا فؤاد في مسلسل "حق عرب" بزفافها على "المعلم عبدربه" رياض الخولي، بعد قصة حب كبيرة مع "عرب" أحمد العوضي، مؤكدًا أنه أعجب بهذا المشهد وتعاطف معها كثيرًا.

وأضاف "البحيري" في تصريح لـ"الدستور"، أنه تلقى مكالمة هاتفية من الفنانة دينا فؤاد والتي تربطه علاقة صداقة قوية بها منذ مسلسل "الدالي"، خلال شهر يناير الماضي تطلب منه فستان زفاف مبهرًا، لافتًا إلى أنها روت له كواليس المشهد بأنها ستتزوج من شخص آخر مختلف عن شخصية الشاب التي تربطه علاقة عاطفية منذ طفولتهما معًا، لذلك تطلب المشهد فستان زفاف ملفتًا للأنظار، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بإتقانها للحزن بهذا المشهد.

دينا فؤاد 

وأكد أن فستان الزفاف لم يستغرق وقتًا طويلًا في تصميمه، فطلبته "دينا" في شهر يناير أثناء تواجده في باريس لحضور "فاشون شو" عرض الربيع والصيف هناك، وتم تنفيذه قبل عودته تحت إشرافه، لافتًا إلى أنه تم تعديله مرتين، وتم تسليمه في وقت قياسي، مؤكدًا أنه تلقى إشادات كبيرة بتصميم الفستان من قبل الجمهور وهو ما أسعده كثيرًا.

دينا فؤاد 

وأوضح أنه حرص على تقديم التهاني للفنانة دينا فؤاد خلال الأيام الماضية بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في المسلسل، لافتًا إلى أنه يعكف حاليًا على تصميم فستان آخر لنجمة كبيرة في عمل فني يفضل التكتم على تفاصيله لحين الكشف عن العمل.
 

دينا فؤاد 

 

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

هانى البحيرى حق عرب دينا فؤاد مصمم الازياء هاني البحيري مسلسل حق عرب رياض الخولي

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