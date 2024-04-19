أحمد فايز لـ"الدستور": ديكورات الحشاشين وجودر ممتعة رغم صعوبتها ومحظوظ بالتعاون مع المتحدة

قال المهندس أحمد فايز إنه على الرغم من صعوبة العمل في مسلسلي "الحشاشين" و "جودر" إلا انه استمتع بالعمل فيهما، مشيرًا إلى أن كل ما كانت صعوبة العمل كل ما كانت ممتعة في نتائجها.

وأضاف "فايز" في تصريح لـ"الدستور" أن الأعمال التاريخية بشكل خاص صعوبتها تكمن في تجسيد واقع لم نتعرف عليه وجهًا لوجه ولكنه مذكور في الكتب، فبذلوا مجهود كبير لمحاكاة العصر الذي تدور فيه الأحداث من خلال البحث المكثف لتلك الحقبة ومشاهدة الصور لتلك الشخصيات وكيف كانت ملابسهم وعاداتهم وتقاليدهم وبيئتهم، مؤكدًا انه ليس بالأمر السهل تمامًا ولكنه ممتع،خاصة وانه يعيش أجواء العصر المطلوب تجسيده بتخيل المنازل والأشخاص لتحقيق هذا الأمر، فيتعايش مع هذا العالم حتى يشعر بأنه امتلكه وهو ما انعكس في مسلسلي الحشاشين وجودر.

وعن مسلسل الحشاشين قال أحمد فايز إن الديكور المخصص له استغرق ثلاثة أشهر لبناؤه، ثم توقفوا ثم عادوا فاستغرق الأمر 4 أشهر لبناء نفس الديكور مرة أخرى، وتحديدًا "قلعة ألموت" التي احتاجت لمجهود كبير، مشيرًا إلى أنها تم بناءها في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم اتبارها أكثر من مرة حيث كانوا يدققون في تفاصيل خامة الأحجار التي تتناسب مع هذا العصر.

وأكد أنه أصر على وجود ارتفاعات حتى يستطيع النجم كريم عبد العزيز الذي جسد شخصية "حسن بن الصباح" الصعود إلى سطح القلعة والظهور بالشكل الواقعي الذي ظهر به خلال أحداث المسلسل، حيث يعتبر ان التفاصيل هي الأساس التاريخي.

أما مسلسل "جودر" أكد "فايز" انه استغرق وقت أكبر في بناء ديكوراته حتى آخر لحظة، خاصة وانهم قاموا ببناء الديكور الخاص بالجزأين الأول والثاني معًا، مؤكدًا أن كل مشاهد العمل من مخدع السلطان شهريار وسوق المغرب وكل الأسواق وحلبة صراع الديوك وكل المشاهد الداخلي الذي يمكن حصرها في 74 ديكور تم بناءه على يد الصناع.

وأشار إلى أنه كان دائمًا يحرص على استماع حكايات ألف ليلة وليلة منذ الماضي، وقام بقراءة نسخه المختلفة لتطوير خياله بشكل مستمر، لذلك عندما عرض عليه شعر بسعادة غامرة وشعر بأنه يحقق حلمه لبناء ديكور لعمل أسطوري يتحمل فيض من الإبداع حيث يعتبر أنه عمل فنتازيا مربتبط بالتاريخ والخيال.

وعن دعم الشركة المتحدة لهم، أكد أحمد فايز أنه فخور بالتعاون مع المتحدة، ويعتبر ذاته محظوظ بهذا التعاون، مشيرًا إلى انها وفرت له كل الإمكانيات اللازمة والاحتياجات التي تطلبتها الأعمال دون تعنت أو رفض، موضحًا أن مسلسل جودر احتاج لفتح 4 بلاتوهات بمساحات كبيرة تصل لـ 2000 متر، بالإضافة لفتح أماكن كبيرة لبناء ديكور قصر المغاربة والأسواق، ومنطقة أخرى لبناء الحارة المصرية، فاستطاعت الشركة المتحدة بإنتاجها الضخم على اكتمال اعمال مهمة ومميزة مثل الحشاشين وجودر بالتوازي دون عجز أو تعطيل.