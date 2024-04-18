الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الأمانة العامة بجامعة الدول العربية تُحيي يوم الإعلام العربي

السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد

يخلد 21 أبريل من كل سنة يوم الإعلام العربي بموجب القرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك تمشيا مع اهداف ميثاق جامعة الدول العربية ومرجعيات العمل الإعلامي العربي المشترك ودلالات تشجيع التميز والابتكار.

وقد صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن إحياء هذه المناسبة يأتي في سياق استثنائي مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي لسكان القطاع، وصمود الشعب الفلسطيني في باقي الأراضي المحتلة بما فيها القدس ضد الممارسات الاستيطانية والاقتحامات المتكررة.

وفي هذا الصدد، حيا السفير الجهود المخلصة والمتواصلة للصحفيين والاعلاميين الذين يعملون بقدر عال من روح التضحية ونكران الذات والالتزام المهني على امتداد شهور دامية وقاسية من القصف الذي أودى بأرواح آلاف المدنيين العزل وخاصة من النساء والأطفال، وتسبب في فظاعات من الدمار والخراب جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناطق السكنية والمنشآت المدنية والتعليمية والاستشفائية والمرافق العامة ودور العبادة، وهو الوضع الذي تفاقم مع عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة.

كما أعلن السفير خطابي أن جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) ستحتضن يوم 22 أبريل الجاري اجتماعا للجنة التحكيم الخاصة بالدورة الثامنة لجائزة التميز الاعلامي والتي خصصت هذه السنة "لإعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، مشيرا إلى أن الأعمال المقدمة من خلال الدول الاعضاء والاتحادات الإعلامية لنيل هذه الجائزة والتي تناهز المائة تناولت مجموعة منها المخلفات والروايات المأساوية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتحيي الجامعة العربية يوم الإعلام العربي في 21 أبريل بقرار من مجلس وزراء الإعلام العرب، تماشيا مع أهداف ميثاق الجامعة ومرجعيات العمل الإعلامي العربي المشترك ودلالات تشجيع التميز والابتكار.

أحمد رشيد خطابي قطاع الاعلام والاتصال الاعلام العربي جامعة الدول العربية وزراء الإعلام العرب السفير أحمد رشيد خطابي

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