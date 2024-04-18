الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل وموعد الدورة الـ 24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون فى تونس

جريدة الدستور

تجرى استعدادات حثيثة في مقر الإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية لتنظيم الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وذلك في الفترة من 26 إلى 29 يونيو 2024 .

هذه الدورة ستكون تحت شعار "نصرة فلسطين" تأكيدا للرسالة القومية التي يضطلع بها الاتحاد منذ تأسيسه في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي خصوصا ازاء ما تشهده الأراضي الفلسطينية وخصوصا غزة منذ أشهر من عدوان همجي لم يشهد له التاريخ مثيلا.

وسيكون جانب من فعاليات هذه الدورة على إيقاع الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني والدور التاريخي الذي قام به الإعلام الفلسطيني والعربي بشكل عام في كشف فظاعة الجرائم الاسرائيلية ومواجهة حملات التضليل والتضييق التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في الفضاء الاعلامي والرقمي الدولي.

وستتوزع فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان بين مدينة الثقافة بتونس ومسرح قرطاج الأثري وهي تنتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية والتلفزة التونسية وبالتعاون مع الإذاعة التونسية وعرب سات.

وقد شرعت الهيئات الاذاعية والتلفزيونية منذ فترة في إرسال الانتاجات التي ستشارك بها في مختلف مسابقات المهرجان الرئيسية منها والموازية، كما يتلقى الاتحاد بشكل متواصل طلبات المشاركة في المعرض التكنولوجي وسوق البرامج الذي يعد احد أبرز فعاليات المهرجان.

كما شهدت الدورة 23 زخما وتنوعا في برنامجها العلمي من خلال عدد ومواضيع الندوات البرامجية والهندسية التي طرحت قضايا مهمة بحضور خبراء عرب ودوليين مرموقين وقد طرحت مواضيع "الدراما العربية في العصر الرقمي" و"التعليق الرياضي في الوطن العربي: مدرسة أم مدارس" و "الذكاء الاصطناعي وأدواته في إنتاج المحتوى" و "الأفلام الوثائقية : تحديات الإنتاج والفرص المتاحة".

لقد حقق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون على امتداد أكثر من أربعين سنة عديد النجاحات جعلته اليوم التظاهرة الاعلامية الفنية التكنولوجية الأعرق والأبرز في الوطن العربي بما هو فضاء للإبداع ولتكريم المبدعين وموعد لدعم حركة الانتاج السمعي البصري ونافذة على آخر صيحات التكنولوجيا في المجال الاعلامي وفرصة لطرح ومناقشة أهم القضايا التي تشغل الإعلاميين.

إذاعات الدول العربية مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نصرة فلسطين فلسطين الأراضي الفلسطينية غزة

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