قبل طرحه بالسينمات.. إسلام جمال يكشف تفاصيل فيلم الميثاق لفتحي عبد الوهاب

أعرب الفنان إسلام جمال عن تحمسه الشديد لعرض فيلم “الميثاق” الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بالسينمات.

وقال “إسلام” في تصريح لـ“الدستور” إنهم انتهوا من تصوير فيلم الميثاق قبل حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه ينتمي لنوعية الدراما والساسبنس والغموض، لافتًا أنه لا يعلم موعد طرحه ولكنه متحمس لطرحه بالسينمات نظرًا لتضمنه احداث شيقة وجديدة لم تقدم من قبل.

وعن تعاونه مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قال إسلام جمال إنه يكن له كل الحب والتقدير ووصفه بأنه “أستاذ كبير”، ويعتبره بمثابة أخ له، معربًا عن سعادته الشديد بأنه تعاون معه في مسلسل الحشاشين وجمعته مشاهده كلها به، مؤكدًا أنه جسد دور صعب وهو “نظام الملك” وتعتبر شخصية عظيمة و صعبة، لافتًا أنه ير أن لم يكن أحد يجسد الدور بتلك المستوى الرائع مثله، موضحًا أنه على المستوى الشخصي يحب العمل معه جدًا.

جدير بالذكر أن يُناقش فيلم الميثاق الذي قد يعقد الإنسان مع الشيطان ويُغير حياته تمامًا إلى الأسوأ؛ حيث إنه بعيدًا تمامًا عن فكرة السحر والدجل والشعوذة، فيما تم تصويره بين القاهرة والواحات، ويُشارك في بطولته بجانب فتحي عبد الوهاب، كل من: إدوارد، دينا فؤاد، ألفت عمر، إسلام جمال، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.