رغم إصابته.. الكينج محمد منير يحضر حفل زفاف نجلة شقيقته

احتفل الكينج محمد منير بزفاف نجلة شقيقته وسط أجواء عائلية رغم إصابته بكسر في ذراعه منذ فترة أثناء حفل “ليلة مصرية سعودية” التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية قبل شهر رمضان الكريم.

وظهر “منير” خلال حفل الزفاف ويبدو عليه ملامح الفرحة بنجلة شقيقته، والتف المعجبين حوله من أقارب وأصدقاء، ليباركون له.

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير

جدير بالذكر أن المطرب محمد منير أصيب قبل الحفل الأول من سلسلة “ليالي سعودية مصرية” والذي شارك فيه رغم إصابته، وعلق على ذلك قائلًا للجمهور: “أنا آسف على اللي حصل، ولكن دي أقدار ربنا، وكنت هكون حزين لو ما شاركتش في الليلة الجميلة دي، وبشكر المستشار تركي آل الشيخ، على كل اللي عمله ومش إحنا بس اللي بنحب السعودية، ولكن مليارات من العالم المسلم بيحبها، وغير المسلم أيضًا لما يعرف قيمة الإسلام هيحبها”.



وتربط الكينج محمد منير علاقة قوية بشقيقاته الثلاث، حيث صرّح في عدد من التصريحات التلفزيونية بأنه لا يأكل إلا من أيديهن، وتحدث في لقاء سابق عن شقيقته سميحة قائلا إنها بركة المنزل وسر الحياة بالنسبة له، كما أشار الكينج إلى أن شقيقاته الثلاث سميحة وأميرة وخديحة أقرب الناس إليه ويعيش معهم في جو أسري وتربطهن علاقة قوية جدا حيث يحرصن على مراعاته والاهتمام به، وهذا ما أكده الإعلامي محمود سعد الصديق المقرب لمنير في تصريحات سابقة، مؤكدا أن سميحة بالنسبة له كانت “بركة البيت”.

يذكر أنه، بدأ الكينج محمد منير في تسجيل أغاني ألبومه الجديد والمقرر طرحه في صيف عام 2024، وانتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية بعنوان “أنا الذي” من كلمات الشاعر باسم عادل، توزيع الموزع الموسيقي أنور عمرو، وألحان عصام كاريكا.

الأغنية تشهد عودة الكينج إلى التعاون مع الملحن عصام كاريكا، بعد 26 عاما، إذ غنى من ألحانه "عمر عيني"، عام 1996.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا الذي غنى وطبل، أنا الذي بحر وقبل، أنا اللي ياما قلبي اتبهدل، أنا ولد الأصول".

وطرح النجم محمد منير، مؤخرا أغنية بعنوان "يا فلسطيني"، من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، وإخراج أحمد عبد المحسن.