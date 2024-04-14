إسلام جمال لـ"الدستور": مسلسل "الوصفة السحرية" يناقش المشاكل الزوجية بشكل طريف

أعرب الفنان إسلام جمال عن سعادته الشديدة بمشاركته في بطولة مسلسل “الوصفة السحرية” الذي يخوض بطولته بجانب نخبة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وضمن الأوف سيزون.

وقال “إسلام” في تصريح لـ"الدستور"، إن مسلسل الوصفة السحرية من الأعمال اللطيفة والمبهجة، مؤكدًا أنه استمتع بكواليسه كثيرًا، وأنه يظهر خلاله بشكل مختلف، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصويره قبل الموسم الرمضاني، ليعرض بعد انتهاء الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه عمل اجتماعي لايت، مكون من 45 حلقة، يناقش مشاكل العلاقات الزوجية بشكل طريف بمختلف الأسر، وهم مجموعة أصدقاء يقطنون في "كمباوند" واحد وتجمعهم بعض المواقف التي ستكشفها الأحداث.

تدور أحداث مسلسل “الوصفة السحرية” حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنوا داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في اطار اجتماعى مشوق.

مسلسل “الوصفة السحرية” يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.