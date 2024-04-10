الخميس 11 أبريل 2024
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فن

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد الفطر على أنغام "اختياراتي مدمرة حياتي"

جريدة الدستور

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة، وبخفة ظلها الذي اعتاد عليها الجمهور.

وشاركت “ياسمين” مقطع فيديو لها تتراقص على أنغام أغنية “اختياراتي” للمطرب أحمد سعد، وسرعان ما انهالت عليها التعليقات ما بين جمهور اعتبره انها تشير بكلمات الأغنية للفنان أحمد العوضي زوجها السابق، وبين المهنئين لها بعيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز ردت على تصريحات طليقها الفنان أحمد العوضي الأخيرة خلال استضافته ببرنامج “ع المسرح” الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وقدمته الإعلامية منى عبد الوهاب، بأغنية "كدابين" لـ شيرين عبدالوهاب.

وكان العوضي قد صرّح في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، بأن ياسمين عبدالعزيز هى "أصدق حب" في حياته، وأنها الحب الحقيقي والوحيد الذي عاشه.

رد ياسمين عبدالعزيز

ولكن يبدو أن رد ياسمين عبدالعزيز كان مختلفًا، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" أغنية "كدابين" دون أي تعليق إضافي، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع رد ياسمين، حيث عبر البعض عن دعمه لها، بينما اعتبر آخرون أن ردها غير لائق.

يذكر أن الفنان أحمد العوضى أكد أن ياسمين عبدالعزيز هى الحب الحقيقى والوحيد فى حياته، مضيفًا: "عشت معاها أيام بفترات بمواقف بمراحل، وعشت معاها أحلام حياتى، عشت معاها أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب ومرض".

وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أنا وقفت جنب ياسمين وهى وقفت جنبى، ولما تعبت بعد الطلاق جات، ومفيش حد يعمل اللى عملته".

وتابع "ياسمين أهم نجمة فى الوطن العربى، وعندى فى حياتى حاجة كبيرة جدا، وأنا تأثرت نفسيا بسبب الانفصال وماتكسفش أقول كدة، وعشت معاها قصة حب كبيرة وعلشان كدة وصلت للناس بالعمق ده، والناس حست ده، ومحدش يقدر يضحك على الناس، وهى ستظل الأهم فى حياتى".

وأكد أحمد العوضى، أنه لم يقصر فى حق ياسمين عبد العزيز ولا هى لم تقصر فى حقه، قائلا: "محدش فينا قصر فى حق التانى، أو كان وحش مع التانى، واللى حصل قضاء وقدر، وحبى لها حسيته من جوايا، وبقول الحقيقة، وده ميقللش من حد دخل فى حياتى".

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